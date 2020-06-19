Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 38 liradan satıldı.
19.06.2020 16:09 | Son Güncelleme: 19.06.2020 16:55
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 38 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|38,00
|38,00
|38,00
|HTS
|İnek Sütü
|KG
|2,00
|2,60
|2,16
|HTS
|Kuru Soğan
|KG
|1,25
|1,40
|1,28
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
Kaynak: AA