Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) yağlı peynirin kilogramı ortalama 16,77 liradan işlem gördü.
18.06.2020 16:45 | Son Güncelleme: 18.06.2020 17:01
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) yağlı peynirin kilogramı ortalama 16,77 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Yağlı Peynir
|KG
|15,28
|17,59
|16,77
|HTS
|Kaşar Peynir
|KG
|21,57
|27,75
|22,80
|HTS
|Lor Peynir
|KG
|7,08
|7,08
|7,08
|HTS
Kaynak: AA