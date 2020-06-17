Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) civil peynirin kilogramı ortalama 9,25 liradan satıldı.
17.06.2020 16:09 | Son Güncelleme: 17.06.2020 16:40
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) civil peynirin kilogramı ortalama 9,25 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Civil Peynir
|KG
|9,00
|15,00
|9,25
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|22,50
|22,50
|22,50
|HTS
|Kaşar Peynir
|KG
|34,00
|34,00
|34,00
|HTS
|Lor peynir
|KG
|6,00
|7,50
|7,28
|HTS
Kaynak: AA