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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 47,62 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası
16.06.2020 16:15 | Son Güncelleme: 16.06.2020 16:18

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 47,62 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKG38,00 48,00 47,62HTS
Et küçükbaşKG38,00

38,00 38,00 HTS

Civil peynirKG 13,8923,1517,80HTS
Kuru fasulyeKG 13,0013,00 13,00 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA

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