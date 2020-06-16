Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 47,62 liradan satıldı.
16.06.2020 16:15 | Son Güncelleme: 16.06.2020 16:18
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 47,62 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|KG
|38,00
|48,00
|47,62
|HTS
|Et küçükbaş
|KG
|38,00
|38,00
|38,00
|HTS
|Civil peynir
|KG
|13,89
|23,15
|17,80
|HTS
|Kuru fasulye
|KG
|13,00
|13,00
|13,00
|HTS
Kaynak: AA