Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı 37,50 liradan satıldı.
15.06.2020 16:23 | Son Güncelleme: 15.06.2020 17:06
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı 37,50 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|KG
|37,50
|37,50
|37,50
|HTS
|Kaşar peyniri
|KG
|30,78
|30,78
|30,78
|HTS
|Civil peynir
|KG
|14,00
|14,00
|14,00
|HTS
|Lor peyniri
|KG
|5,00
|19,26
|5,51
|HTS
Kaynak: AA