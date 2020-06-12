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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı ortalama 2,22 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası
12.06.2020 16:31 | Son Güncelleme: 12.06.2020 17:02

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı ortalama 2,22 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
PatatesKG1,952,502,22HTS
Kuru soğanKG2,003,002,71HTS

TurşuKG 5,50 5,50 5,50 HTS
YemÇUVAL 72,5072,50 72,50 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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