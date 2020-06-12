Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı ortalama 2,22 liradan satıldı.
12.06.2020 16:31 | Son Güncelleme: 12.06.2020 17:02
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı ortalama 2,22 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Patates
|KG
|1,95
|2,50
|2,22
|HTS
|Kuru soğan
|KG
|2,00
|3,00
|2,71
|HTS
|Turşu
|KG
|5,50
|5,50
|5,50
|HTS
|Yem
|ÇUVAL
|72,50
|72,50
|72,50
|HTS
Kaynak: AA