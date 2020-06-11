Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 30,10 liradan satıldı.
11.06.2020 16:51 | Son Güncelleme: 11.06.2020 16:58
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 30,10 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|kg
|28,50
|31,00
|30,10
|HTS
|Patates
|kg
|1,39
|3,00
|2,31
|HTS
|Kaşar peyniri
|kg
|26,12
|26,12
|26,12
|HTS
|Kuru soğan
|kg
|1,75
|3,00
|2,06
|HTS
Kaynak: AA