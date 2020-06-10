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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 44 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası
10.06.2020 16:05 | Son Güncelleme: 10.06.2020 17:03

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 44 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 44,00 44,0044,00HTS
Yağlı PeynirKG 22,5022,50 22,50 HTS
Kaşar PeynirKG26,1034,00 26,11HTS
PatatesKG 2,39 2,39 2,39 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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