Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 44 liradan satıldı.
10.06.2020 16:05 | Son Güncelleme: 10.06.2020 17:03
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 44 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|44,00
|44,00
|44,00
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|22,50
|22,50
|22,50
|HTS
|Kaşar Peynir
|KG
|26,10
|34,00
|26,11
|HTS
|Patates
|KG
|2,39
|2,39
|2,39
|HTS
Kaynak: AA