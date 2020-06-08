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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 42,13 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası
08.06.2020 16:49 | Son Güncelleme: 08.06.2020 16:49

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 42,13 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaş KG40,0045,0042,13HTS
Tavuk etiKG7,5021,00

17,71 HTS
ArpaKG1,28 1,28 1,28 HTS
İnek sütüKG1,90

2,10 1.95HMS

HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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