Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 42,13 liradan satıldı.
08.06.2020 16:49 | Son Güncelleme: 08.06.2020 16:49
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 42,13 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|KG
|40,00
|45,00
|42,13
|HTS
|Tavuk eti
|KG
|7,50
|21,00
|17,71
|HTS
|Arpa
|KG
|1,28
|1,28
|1,28
|HTS
|İnek sütü
|KG
|1,90
|2,10
|1.95
|HMS
HMS: Hazır Müstahsil Satış
Kaynak: AA