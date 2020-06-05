Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı ortalama 2,01 liradan işlem gördü.
05.06.2020 16:23 | Son Güncelleme: 05.06.2020 16:23
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı ortalama 2,01 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Patates
|KG
|1,95
|2,70
|2,01
|HTS
|Kuru Soğan
|KG
|2,00
|2,00
|2,00
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|25,98
|25,98
|25,98
|HTS
|Yumurta
|KOLİ
|9,00
|11,00
|10,61
|HTS
Kaynak: AA