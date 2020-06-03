Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kaşar peynirin kilogramı 28,22 liradan işlem gördü.
03.06.2020 16:49 | Son Güncelleme: 03.06.2020 16:49
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kaşar peynirin kilogramı 28,22 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Kaşar Peyniri
|KG
|28,22
|28,22
|28,22
|HTS
|Turşu
|KG
|5,50
|7,00
|6,25
|HTS
|Kavurma
|KG
|49,00
|49,00
|49,00
|HTS
|Salam
|KG
|36,85
|36,85
|36,85
|HTS
Kaynak: AA