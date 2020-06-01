Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 33,96 liradan işlem gördü.
01.06.2020 16:21 | Son Güncelleme: 01.06.2020 16:21
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 33,96 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|KG
|33,00
|37,00
|33,96
|HTS
|Civil peyniri
|KG
|14,00
|16,00
|14,31
|HTS
|Patates
|KG
|4,50
|4,50
|4,50
|HTS
|Kuru soğan
|KG
|3,50
|5,50
|3,90
|HTS
Kaynak: AA