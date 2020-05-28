HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı en yüksek 63,90 liradan işlem gördü.

Erzurum Ticaret Borsası
28.05.2020 16:57 | Son Güncelleme: 28.05.2020 16:57

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı en yüksek 63,90 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG28,0063,9033,53ESKS
Et KüçükbaşKG33,00 33,00 33,00HTS
PatatesKG2,003,502,98HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor Ekonomi
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor
Merkez Bankası'nın rezervleri 86,3 milyar dolara geriledi Ekonomi
Merkez Bankası'nın rezervleri 86,3 milyar dolara geriledi
Karantina döneminde vatandaş 48 ton altın aldı Ekonomi
Karantina döneminde vatandaş 48 ton altın aldı
Bakan Albayrak'ın dün müjdesini verdiği destek paketinin detayları belli oldu Ekonomi
Bakan Albayrak'ın dün müjdesini verdiği destek paketinin detayları belli oldu
Çankaya, Şenkaya ve Bingöl belediyelerine 98 zabıta memuru alınacak Ekonomi
Çankaya, Şenkaya ve Bingöl belediyelerine 98 zabıta memuru alınacak
Tarihi İpek Yolu üzerinde kurduğu su değirmeninde tahin üretip kilosunu 35 liradan satıyor Ekonomi
Tarihi İpek Yolu üzerinde kurduğu su değirmeninde tahin üretip kilosunu 35 liradan satıyor
Buğdayda verim artınca çiftçi hasada kurban keserek başladı
Buğdayda verim artınca çiftçi hasada kurban keserek başladı
ABD'li perakende şirketi Tuesday Morning, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusu yaptı
ABD'li perakende şirketi Tuesday Morning, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusu yaptı
İngiliz hava yolu şirketi EasyJet 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
İngiliz hava yolu şirketi EasyJet 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 376 liradan işlem görüyor
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 376 liradan işlem görüyor
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında zam oranı yarı yarı azaldı
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında zam oranı yarı yarı azaldı
Son dakika: Hızlı tren seferleri 07.00 itibarıyla başladı! Yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor
Son dakika: Hızlı tren seferleri 07.00 itibarıyla başladı! Yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor
Nissan, Barselona'daki fabrikasını kapatıyor
Nissan, Barselona'daki fabrikasını kapatıyor
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fırsatçılık ve stokçuluğun önüne geçmek için göreve başlıyor
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fırsatçılık ve stokçuluğun önüne geçmek için göreve başlıyor
THY, koronavirüs nedeniyle ilk çeyrekte 2 milyar 23 milyon TL zarar etti
THY, koronavirüs nedeniyle ilk çeyrekte 2 milyar 23 milyon TL zarar etti
Çay hasadında benzinli çay toplama makinesi yasaklandı
Çay hasadında benzinli çay toplama makinesi yasaklandı
Güne yükselişle başlayan dolar 6,78'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,78'den işlem görüyor
Koronavirüs nedeniyle ara verilen Bodrum-Datça feribot seferleri yeniden başladı
Koronavirüs nedeniyle ara verilen Bodrum-Datça feribot seferleri yeniden başladı
Brent petrolün varili 34,12 dolardan işlem görüyor
Brent petrolün varili 34,12 dolardan işlem görüyor
Antalyalı vatandaşın klimalı kümeste beslediği güvercinlerin değeri 200 bin lira
Antalyalı vatandaşın klimalı kümeste beslediği güvercinlerin değeri 200 bin lira
Türkiye çay ihracatından yılın ilk dört ayında 5,2 milyon dolar kazandı
Türkiye çay ihracatından yılın ilk dört ayında 5,2 milyon dolar kazandı
Yeniden başlayan YHT seferlerinde ilk tren İstanbul'a ulaştı
Yeniden başlayan YHT seferlerinde ilk tren İstanbul'a ulaştı
Günün ilk yarısında değer kazanan borsa 105.242,00 seviyesine yükseldi
Günün ilk yarısında değer kazanan borsa 105.242,00 seviyesine yükseldi
Çay toplayanlar, ürünlerini kota koyarak aldığı için ÇAYKUR'a tepkili
Çay toplayanlar, ürünlerini kota koyarak aldığı için ÇAYKUR'a tepkili
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: İnşallah pozitif bir büyüme ile bu yılı kapatacağız
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: İnşallah pozitif bir büyüme ile bu yılı kapatacağız
Koronavirüs nedeniyle satış yapamayan balıkçılar vatandaşlara 'Balık yiyin' çağrısı yaptı
Koronavirüs nedeniyle satış yapamayan balıkçılar vatandaşlara "Balık yiyin" çağrısı yaptı
Batmanlı usta, ayda 15 adet bağlama yapıp tanesini 4 bin TL'ye varan fiyatlarla satıyor
Batmanlı usta, ayda 15 adet bağlama yapıp tanesini 4 bin TL'ye varan fiyatlarla satıyor
ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, yılda 500 milyon lira kazanıyor
ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, yılda 500 milyon lira kazanıyor
Japon hükümeti turizmi canlandırmak için tatile çıkacak vatandaşlarına günlük 1.250 lira verecek
Japon hükümeti turizmi canlandırmak için tatile çıkacak vatandaşlarına günlük 1.250 lira verecek
Vergi indiriminden yararlanmak isteyenlerin borcu olmaması gerekiyor
Vergi indiriminden yararlanmak isteyenlerin borcu olmaması gerekiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Hasan Polatkan Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Hande Ataizi Bergüzar Korel Orhan Gencebay Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan İlhan Cavcav Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kadın Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: Erzurum Ticaret Borsası - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.5.2020 17:00:15. #1.15#
title