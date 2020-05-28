Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı en yüksek 63,90 liradan işlem gördü.
28.05.2020 16:57 | Son Güncelleme: 28.05.2020 16:57
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı en yüksek 63,90 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|28,00
|63,90
|33,53
|ESKS
|Et Küçükbaş
|KG
|33,00
|33,00
|33,00
|HTS
|Patates
|KG
|2,00
|3,50
|2,98
|HTS
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
Kaynak: AA