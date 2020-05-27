Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 41,50 liradan işlem gördü.
27.05.2020 17:39 | Son Güncelleme: 27.05.2020 17:39
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 41,50 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|35,00
|44,95
|41,50
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|22,00
|42,00
|23,82
|HTS
|Civil Peynir
|KG
|16,08
|16,08
|16,08
|HTS
Kaynak: AA