Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) civil peynirinin kilogramı ortalama 16,08 liradan işlem gördü.
20.05.2020 17:32 | Son Güncelleme: 20.05.2020 17:32
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) civil peynirinin kilogramı ortalama 16,08 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Civil Peynir
|KG
|14,82
|16,20
|16,08
|HTS
|Bulgur
|KG
|4,75
|4,75
|4,75
|HTS
|Lor Peynir
|KG
|12,97
|20,37
|18,64
|HTS
Kaynak: AA