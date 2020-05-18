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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 37,20 liradan işlem gördü.

Erzurum Ticaret Borsası
18.05.2020 17:14 | Son Güncelleme: 18.05.2020 17:14

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 37,20 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
TereyağıKG35,0040,0037,20HTS
Kaşar PeyniriKG30,0032,0030,05HTS
Yağlı PeynirKG17,0018,0017,97HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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