Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 37,20 liradan işlem gördü.
18.05.2020 17:14 | Son Güncelleme: 18.05.2020 17:14
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 37,20 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|KG
|35,00
|40,00
|37,20
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|30,00
|32,00
|30,05
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|17,00
|18,00
|17,97
|HTS
Kaynak: AA