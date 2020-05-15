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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 26 liradan işlem gördü.

Erzurum Ticaret Borsası
15.05.2020 21:14 | Son Güncelleme: 15.05.2020 21:14

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 26 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et Büyükbaş KG26,0026,0026,00HTS
Lor PeynirKG9,00 9,00 9,00HTS
PatatesKG1,95 1,95 1,95 HTS
Kuru SoğanKG2,002,00 2,00 HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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