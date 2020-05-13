Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 49,71 liradan satıldı.
13.05.2020 17:40 | Son Güncelleme: 13.05.2020 17:40
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 49,71 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|47,00
|54,00
|49,71
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|38,33
|38,33
|38,33
|HTS
|Aşurelik Buğday
|KG
|5,00
|5,00
|5,00
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|22,00
|22,00
|22,00
|HTS
Kaynak: AA