Erzurum Ticaret Borsası
05.05.2020 17:04 | Son Güncelleme: 05.05.2020 17:04
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tel kadayıfın kilogramı 9,00 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tel kadayıfın kilogramı 9,00 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Kuru Soğan
|KG
|2,00
|2,00
|2,00
|HTS
|Tel Kadayıf
|KG
|9,00
|9,00
|9,00
|HTS
|Kaşar Peynir
|KG
|35,00
|35,00
|35,00
|HTS
|Patates
|KG
|2,50
|2,50
|2,50
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
Kaynak: AA