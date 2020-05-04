Erzurum Ticaret Borsası
04.05.2020 18:20 | Son Güncelleme: 04.05.2020 18:20
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 35,50 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 35,50 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|35,50
|35,50
|35,50
|HTS
|İnek Sütü
|KG
|2,40
|2,40
|2,40
|HTS
|Ay çekirdeği
|KG
|12,50
|12,50
|12,50
|HTS
|Patates
|KG
|2,00
|3,70
|2,60
|HTS
Kaynak: AA