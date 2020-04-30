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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası
30.04.2020 17:16 | Son Güncelleme: 30.04.2020 17:16

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) kaşar peynirinin kilogramı 31,88 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) kaşar peynirinin kilogramı 31,88 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Kaşar PeyniriKG 31,8831,88 31,88 HTS
Lor PeyniriKG25,0025,00 25,00 HTS
TereyağıKG 15,0038,0030,88HTS
Civil peynirKG14,0033,00 16,22 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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