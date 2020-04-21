Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 33,00 liradan satıldı.
21.04.2020 17:44 | Son Güncelleme: 21.04.2020 17:44
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 33,00 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|KG
|33,00
|33,00
|33,00
|HTS
|Patates
|KG
|4,50
|4,50
|4,50
|HTS
|Kuru soğan
|KG
|5,50
|5,50
|5,50
|HTS
|Kaşar peyniri
|KG
|32,00
|32,00
|32,00
|HTS
Kaynak: AA