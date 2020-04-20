Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) civil peynirinin kilogramı ortalama 16,03 liradan satıldı.
20.04.2020 17:36 | Son Güncelleme: 20.04.2020 17:36
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) civil peynirinin kilogramı ortalama 16,03 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Civil peyniri
|KG
|13,07
|16,20
|16,03
|HTS
|Lor peyniri
|KG
|11,12
|22,00
|17,64
|HTS
|Yağlı peynir
|KG
|20,00
|20,00
|20,00
|HTS
|Kaşar peyniri
|KG
|29,97
|29,97
|29,97
|HTS
Kaynak: AA