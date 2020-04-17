Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 38,21 liradan satıldı.
17.04.2020 17:24 | Son Güncelleme: 17.04.2020 17:24
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 38,21 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|29,00
|63,90
|38,21
|ESKS
|Kuru Soğan
|KG
|2,00
|2,00
|2,00
|HTS
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
Kaynak: AA