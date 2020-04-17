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Et ve Süt Kurumu, Erzurum, Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 38,21 liradan satıldı.

17.04.2020 17:24 | Son Güncelleme: 17.04.2020 17:24
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 38,21 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et Büyükbaş KG 29,0063,9038,21ESKS
Kuru SoğanKG2,002,00 2,00 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

Kaynak: AA

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