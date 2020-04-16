Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) civil peynirin kilogramı ortalama 16,03 liradan satıldı.
16.04.2020 18:00 | Son Güncelleme: 16.04.2020 18:00
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) civil peynirin kilogramı ortalama 16,03 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Civil peynir
|KG
|16,00
|18,00
|16,03
|HTS
|Lor peyniri
|KG
|6,50
|8,25
|8,07
|HTS
|Patates
|KG
|1,90
|1,90
|1,90
|HTS
|Kuru soğan
|KG
|1,50
|1,50
|1,50
|HTS
Kaynak: AA