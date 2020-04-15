Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) civil peynirin kilogramı 18,00 liradan satıldı.
15.04.2020 17:18 | Son Güncelleme: 15.04.2020 17:18
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) civil peynirin kilogramı 18,00 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Civil Peynir
|KG
|18,00
|18,00
|18,00
|HTS
|Kuru soğan
|KG
|0,80
|1,45
|1,09
|HTSG
|Patates
|KG
|0,95
|1,50
|1,38
|HTSG
HTS: Hazır Tüccar Satışı
HTSG: Hazır Tüccar Satış Geç
Kaynak: AA