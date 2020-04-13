Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 40,25 liradan satıldı.
13.04.2020 17:46 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:46
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 40,25 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|KG
|29,00
|53,50
|40,25
|HTS
|Kuru soğan
|KG
|2,00
|2,57
|2,53
|HTS
|Patates
|KG
|2,50
|2,63
|2,62
|HTS
Kaynak: AA