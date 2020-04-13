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Erzurum, Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 40,25 liradan satıldı.

13.04.2020 17:46 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:46
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 40,25 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKG 29,00 53,50 40,25HTS
Kuru soğanKG 2,00 2,572,53HTS
PatatesKG2,502,63 2,62HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA

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