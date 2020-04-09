Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 41,27 liradan satıldı.
09.04.2020 16:28 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:28
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 41,27 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|KG
|40,50
|42,00
|41,27
|HTS
|Tavuk eti
|KG
|12,00
|18,00
|15,11
|HTS
|Yumurta
|KOLİ
|13,00
|22,45
|16,39
|HTS
Kaynak: AA