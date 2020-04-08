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Erzurum, Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 50,13 liradan satıldı.

08.04.2020 16:42 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:42
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 50,13 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et Büyükbaş KG 47,0054,0050,13HTS
Kaşar PeyniriKG31,9638,3332,33HTS
Lor PeynirKG 10,0010,00 10,00 HTS
Yağlı PeynirKG17,0022,0017,45HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA

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