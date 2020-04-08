Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 50,13 liradan satıldı.
08.04.2020 16:42 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:42
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 50,13 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|47,00
|54,00
|50,13
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|31,96
|38,33
|32,33
|HTS
|Lor Peynir
|KG
|10,00
|10,00
|10,00
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|17,00
|22,00
|17,45
|HTS
Kaynak: AA