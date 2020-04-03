Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 37,92 liradan satıldı.
03.04.2020 17:32 | Son Güncelleme: 03.04.2020 17:32
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 37,92 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|37,85
|38,00
|37,92
|HTS
|Civil Peynir
|KG
|15,04
|15,04
|15,04
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|18,00
|18,00
|18,00
|HTS
Kaynak: AA