Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı ortalama 1,99 liradan satıldı.
31.03.2020 17:26 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:26
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı ortalama 1,99 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Kuru Fasulye
|KG
|9,94
|20,00
|13,29
|HTS
|Civil Peyniri
|KG
|14,00
|18,00
|14,11
|HTS
|Patates
|KG
|1,73
|3,00
|1,99
|HTS
Kaynak: AA