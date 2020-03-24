Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 30,74 liradan satıldı.
24.03.2020 16:16 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:16
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 30,74 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|KG
|29,50
|40,00
|30,74
|HTS
|Kaşar peyniri
|KG
|25,00
|25,00
|25,00
|HTS
|Yağlı peynir
|KG
|15,05
|15,05
|15,05
|HTS
Kaynak: AA