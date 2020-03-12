Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 44,04 liradan satıldı.
12.03.2020 16:48 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:48
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 44,04 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|34,00
|62,00
|44,04
|HTS
|Lor Peynir
|KG
|5,56
|5,56
|5,56
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|12,97
|17,00
|13,79
|HTS
Kaynak: AA