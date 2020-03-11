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Erzurum, Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 40 liradan satıldı.

11.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:32
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 40 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 40,0040,0040,00HTS
NohutKG9,5010,8010,21

HTS
PirinçKG6,708,407,04HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA

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