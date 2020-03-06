Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) yağlı peynirin kilogramı 16,61 liradan satıldı.
06.03.2020 16:04 | Son Güncelleme: 06.03.2020 16:04
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) yağlı peynirin kilogramı 16,61 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Yağlı peynir
|KG
|16,61
|16,61
|16,61
|HTS
|Kuru soğan
|KG
|2,00
|2,00
|2,00
|HTS
|Patates
|KG
|1,95
|1,95
|1,95
|HTS
Kaynak: AA