Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 41,46 liradan satıldı.
05.03.2020 15:44 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:44
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 41,46 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|KG
|36,36
|42,86
|41,46
|HTS
|Kaşar peyniri
|KG
|30,00
|35,77
|34,27
|HTS
|Civil peynir
|KG
|25,00
|25,00
|25,00
|HTS
|Kuru soğan
|KG
|2,00
|2,00
|2,00
|HTS
|Patates
|KG
|2,50
|2,50
|2,50
|HTS
Kaynak: AA