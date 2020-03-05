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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 41,46 liradan satıldı.

05.03.2020 15:44 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:44
Erzurum Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 41,46 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Tereyağı KG 36,3642,8641,46HTS
Kaşar peyniri KG30,00 35,7734,27HTS
Civil peynir KG25,00 25,00 25,00 HTS
Kuru soğanKG2,002,00 2,00 HTS
PatatesKG2,502,50 2,50 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA

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