Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 41,60 liradan satıldı.
04.03.2020 14:52 | Son Güncelleme: 04.03.2020 14:52
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 41,60 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|KG
|40,00
|48,18
|41,60
|HTS
|Et büyükbaş
|KG
|38,00
|74,07
|38,38
|HTS
|Kaşar peyniri
|KG
|23,00
|35,00
|29,95
|HTS
|Yağlı peynir
|KG
|16,00
|22,00
|17,57
|HTS
|Civil peynir
|KG
|15,98
|16,42
|16,30
|HTS
|Lor peyniri
|KG
|10,22
|14,82
|10,44
|HTS
|Kuru soğan
|KG
|3,00
|3,00
|3,00
|HTS
|Patates
|KG
|2,50
|2,50
|2,50
|HTS
Kaynak: AA