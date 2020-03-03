Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 42,81 liradan satıldı.
03.03.2020 15:32 | Son Güncelleme: 03.03.2020 15:32
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 42,81 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|KG
|40,00
|45,08
|42,81
|HTS
|Et küçükbaş
|KG
|40,00
|40,00
|40,00
|HTS
|Tereyağı
|KG
|40,00
|40,00
|40,00
|HTS
|Kaşar peyniri
|KG
|26,00
|35,00
|28,52
|HTS
|Civil peynir
|KG
|20,00
|29,00
|25,00
|HTS
Kaynak: AA