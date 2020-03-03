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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 42,81 liradan satıldı.

03.03.2020 15:32 | Son Güncelleme: 03.03.2020 15:32
Erzurum Ticaret Borsası

Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 42,81 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKG 40,0045,0842,81HTS
Et küçükbaşKG40,00 40,00 40,00 HTS
TereyağıKG40,00 40,00 40,00 HTS
Kaşar peyniriKG26,0035,0028,52HTS
Civil peynirKG20,0029,0025,00HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA

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