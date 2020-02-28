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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) civil peynirin kilogramı 15 liradan satıldı.

28.02.2020 17:14 | Son Güncelleme: 28.02.2020 17:14
Erzurum Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında (ETB) civil peynirin kilogramı 15 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Civil peyniriKG 15,0015,0015,00HTS
Kuru soğanKG1,902,201,97HTS
PatatesKG1,502,20 1,68HTS
BulgurKG4,704,704,70HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA

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