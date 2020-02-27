Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 27,00 liradan satıldı.
27.02.2020 17:24 | Son Güncelleme: 27.02.2020 17:24
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 27,00 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|24,75
|32,00
|27,00
|ESKA
|Kaşar Peyniri
|KG
|19,00
|19,00
|19,00
|HTS
|Patates
|KG
|4,50
|4,50
|4,50
|HTS
|Kuru Fasulye
|KG
|9,11
|12,00
|10,33
|HTS
ESKA: Et ve Süt Kurumu Alış
Kaynak: AA