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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 27,00 liradan satıldı.

27.02.2020 17:24 | Son Güncelleme: 27.02.2020 17:24
Erzurum Ticaret Borsası

Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 27,00 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 24,7532,0027,00ESKA
Kaşar Peyniri

KG19,0019,00 19,00 HTS
PatatesKG4,50 4,50 4,50HTS
Kuru FasulyeKG9,1112,0010,33HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

ESKA: Alış

Kaynak: AA

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