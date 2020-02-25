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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 38,89 liradan satıldı.

25.02.2020 17:02 | Son Güncelleme: 25.02.2020 17:02
Erzurum Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 38,89 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 20,0040,0038,89HTS
Kaşar PeynirKG 26,69

 26,69 26,69HTS
Kuru Fasulye KG10,0016,6712,07HTS
YumurtaKOLİ15,0015,00 15,00 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA

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