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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 50,81 liradan satıldı.

21.02.2020 17:54 | Son Güncelleme: 21.02.2020 17:54
Erzurum Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 50,81 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 34,5569,3050,81HTS
Et KüçükbaşKG33,0039,0833,56HTS
PatatesKG1,951,951,95 HTS
PirinçKG 6,6010,007,17HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA
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