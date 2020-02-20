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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 38,81 liradan satıldı.

20.02.2020 17:30 | Son Güncelleme: 20.02.2020 17:30
Erzurum Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 38,81 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 34,0040,00 38,81HTS
Lor PeynirKG6,5015,7414,77HTS
Tavuk etiKG15,0015,0015,00HTS
YoğurtKG 4,504,504,50HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA
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