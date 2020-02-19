Haberler » Ekonomi » Erzurum Ticaret Borsası - Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kaşar peynirinin kilogramı 26,69 liradan satıldı.

19.02.2020 16:36 | Son Güncelleme: 19.02.2020 16:36
Erzurum Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında (ETB) kaşar peynirinin kilogramı 26,69 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Kuru SoğanKG 1,901,90 1,90 HTS
Kaşar peyniriKG26,6926,69 26,69 HTS
ŞehriyeKG3,303,303,30HTS
PirinçKG 8,408,40 8,40 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler