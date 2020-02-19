Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kaşar peynirinin kilogramı 26,69 liradan satıldı.
19.02.2020 16:36 | Son Güncelleme: 19.02.2020 16:36
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kaşar peynirinin kilogramı 26,69 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Kuru Soğan
|KG
|1,90
|1,90
|1,90
|HTS
|Kaşar peyniri
|KG
|26,69
|26,69
|26,69
|HTS
|Şehriye
|KG
|3,30
|3,30
|3,30
|HTS
|Pirinç
|KG
|8,40
|8,40
|8,40
|HTS
Kaynak: AA