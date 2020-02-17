Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 44 liradan satıldı.
17.02.2020 15:10 | Son Güncelleme: 17.02.2020 15:10
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 44 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|44,00
|44,00
|44,00
|HTS
|Kuru Soğan
|KG
|5,00
|5,00
|5,00
|HTS
|Civil Peyniri
|KG
|26,21
|26,21
|26,21
|HTS
|Patates
|KG
|4,00
|4,00
|4,00
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|26,00
|26,00
|26,00
|HTS
Kaynak: AA