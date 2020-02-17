Haberler » Ekonomi » Erzurum Ticaret Borsası - Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 44 liradan satıldı.

17.02.2020 15:10 | Son Güncelleme: 17.02.2020 15:10
Erzurum Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 44 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et Büyükbaş KG 44,00 44,00 44,00HTS
Kuru SoğanKG 5,00 5,005,00HTS
Civil PeyniriKG 26,21 26,21 26,21HTS
PatatesKG4,004,00 4,00HTS
Kaşar PeyniriKG26,00 26,00 26,00 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler