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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 42,50 liradan satıldı.

13.02.2020 17:02 | Son Güncelleme: 13.02.2020 17:02
Erzurum Ticaret Borsası

Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 42,50 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaş KG 42,5042,5042,50HTS
Et küçükbaş

KG39,6839,6839,68HTSG
Yağlı peyniriKG17,5017,5017,50HTS
Kaşar PeyniriKG 22,0027,2323,89HTSG
Lor PeyniriKG 15,00 15,00 15,00 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

HTSG: Hazır Tüccar Satış Geç

Kaynak: AA
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