Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 43,33 liradan satıldı.
12.02.2020 16:38 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:38
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 43,33 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|KG
|37,00
|50,00
|43,33
|HTS
|Kaşar peyniri
|KG
|26,40
|32,50
|28,29
|HTS
|Yağlı peyniri
|KG
|20,50
|20,50
|20,50
|HTS
|Süzme bal
|KG
|63,00
|63,00
|63,00
|HTS
Kaynak: AA