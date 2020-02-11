Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 40,00 liradan satıldı.
11.02.2020 17:10 | Son Güncelleme: 11.02.2020 17:10
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 40,00 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|40,00
|40,00
|40,00
|HTSG
|Kaşar Peyniri
|KG
|23,00
|23,00
|23,00
|HTS
|Yağlı Peyniri
|KG
|13,00
|22,00
|16,16
|HTS
|Tereyağı
|KG
|31,00
|31,00
|31,00
|HTS
HTSG: Hazır Tüccar Satış Geç
Kaynak: AA