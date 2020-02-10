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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 42,50 liradan satıldı.

10.02.2020 17:40 | Son Güncelleme: 10.02.2020 17:40
Erzurum Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 42,50 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 42,5042,50 42,50 HTS
Kaşar PeyniriKG15,0015,00 15,00 HTS
Lor PeyniriKG7,007,00 7,00 HTS
Yağlı PeyniriKG15,0415,04 15,04 HTS
PatatesKG2,632,802,64HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA
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