Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 42,50 liradan satıldı.
10.02.2020 17:40 | Son Güncelleme: 10.02.2020 17:40
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 42,50 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|42,50
|42,50
|42,50
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|15,00
|15,00
|15,00
|HTS
|Lor Peyniri
|KG
|7,00
|7,00
|7,00
|HTS
|Yağlı Peyniri
|KG
|15,04
|15,04
|15,04
|HTS
|Patates
|KG
|2,63
|2,80
|2,64
|HTS
Kaynak: AA