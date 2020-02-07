Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 31,82 liradan satıldı.
07.02.2020 17:40 | Son Güncelleme: 07.02.2020 17:40
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 31,82 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|KG
|28,00
|35,00
|31,82
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|30,00
|30,00
|30,00
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|18,00
|18,00
|18,00
|HTS
|Kuru Soğan
|KG
|2,00
|2,00
|2,00
|HTS
|Patates
|KG
|1,95
|1,95
|1,95
|HTS
Kaynak: AA